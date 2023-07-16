



Командир 106-й дивизии ВДВ отстранен от должности

Провоенные и близкие к российским силовым структурам телеграм-каналы сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности командира 106-й дивизии ВДВ генерал-майора Владимира Селивёрстова.



Дивизия Селивёрстова в начале войны находилась в Киевской области, а с января этого года воевала на бахмутском направлении.



Телеграм-канал "Военный осведомитель" пишет, что причина увольнения военачальника неизвестна, но поводом якобы мог послужить "неуступчивый характер" генерала. "Селивёрстов не всегда был согласен с решениями штаба ВДВ", – говорится в посте.



Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" отмечает, что за генерала пытался вступиться губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время визита в Москву в пятницу, но результатов это не принесло.



Офис президента Украины называл 106-ю дивизию причастной к убийствам в начале прошлого года мирных граждан в городах Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.