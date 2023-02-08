



Колумбия обнародовала 4-летний план развития стоимостью $250 миллиардов

Правительство Колумбии в понедельник представило законодателям страны четырехлетний план развития на сумму 247,1 млрд долларов, изложив детали прогнозируемых социальных и экономических инвестиций. Национальный план развития должен получить одобрение Конгресса, где левый президент Густаво Петро сформировал коалицию, которая без труда провела налоговую реформу в прошлом году, хотя разногласия усилились на фоне предлагаемых реформ пенсионной системы и системы здравоохранения.



Планы развития обычно финансируются за счет средств годового бюджета и роялти от нефтяных и горнодобывающих проектов, а также ресурсов муниципалитетов и провинций по всей стране.



Петро, ​​первый левый лидер Колумбии, пообещал добиваться мира или отказываться от сделок с вооруженными группировками, сокращать бедность, улучшать доступ к образованию и здравоохранению и защищать окружающую среду. План развития направлен на то, чтобы сократить процент населения, живущего в условиях крайней нищеты, до однозначных цифр, использовать финансовые излишки от угля и нефти для обеспечения перехода к чистой энергии и передать почти 3 миллиона гектаров земли бедным фермерам, чтобы увеличить сельскохозяйственное производство.



Принятие плана также предоставит президенту чрезвычайные полномочия подписывать указы или постановления по таким вопросам, как закрытие или реструктуризация электроэнергетических компаний, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также регулирование альтернативного использования коки – основного ингредиента кокаина – и каннабиса.



Петро намерен положить конец внутреннему вооруженному конфликту в Колумбии, который длится уже почти шесть десятилетий, в результате чего сотни тысяч человек погибли, а миллионы перемещенных лиц. Он пообещал полностью выполнить мирное соглашение 2016 года с ныне демобилизованными Революционными вооруженными силами Колумбии FARC и возобновил переговоры с левыми повстанцами из Армии национального освобождения ELN.

Петро также предложил преступным группировкам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, шанс сдаться в обмен на более мягкие приговоры.