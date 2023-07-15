



Колонна с "вагнеровцами" замечена на территории Беларуси

На территории Беларуси была замечена большая колонна автомобилей с наемниками ЧВК "Вагнер".



Информацию об этом подтвердили в группе "Беларуски Гаюн".



"Сегодня утром, 15 июля, замечена крупная колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР". Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева", - сказано в сообщении.



Колонна с "вагнеровцами" ехала в направлении Бобруйска, откуда отправилась в сторону Осиповичей. Автомобили и автобусы двигались в сопровождении белорусской ГАИ.



Информацию о ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси также подтвердила Государственная погранслужба Украины.



"По состоянию на данный момент, имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России", - подтвердил представитель ГПСУ Андрей Демченко.