



Коломойскому сообщили о третьем подозрении прямо в изоляторе

Коломойскому сообщили о третьем подозрение прямо в изоляторе



Известному бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о третьем подозрении. Служба безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офис Генерального прокурора установили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы подозреваемого. Сейчас Коломойский находится в изоляторе, подозрение ему зачитали в присутствии его адвоката.



Согласно документу, бизнесмен подозревается:

в организации подделки документов на перевод средств;

в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах;

в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в состав которой также входил руководитель столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса "ПриватБанка".



По материалам СБУ Коломойский уведомлен о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:



- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);



- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);



- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).