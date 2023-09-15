Коломойскому сообщили о третьем подозрении прямо в изоляторе
Коломойскому сообщили о третьем подозрение прямо в изоляторе
Известному бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о третьем подозрении. Служба безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офис Генерального прокурора установили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы подозреваемого. Сейчас Коломойский находится в изоляторе, подозрение ему зачитали в присутствии его адвоката.
Согласно документу, бизнесмен подозревается:
- в организации подделки документов на перевод средств;
- в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах;
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в состав которой также входил руководитель столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса "ПриватБанка".
По материалам СБУ Коломойский уведомлен о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).