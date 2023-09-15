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Коломойскому сообщили о третьем подозрении прямо в изоляторе
15.09.2023 09:39 Дара Киевская

Коломойскому сообщили о третьем подозрении прямо в изоляторе

Коломойскому сообщили о третьем подозрение прямо в изоляторе

Известному бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о третьем подозрении. Служба безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офис Генерального прокурора установили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы подозреваемого. Сейчас Коломойский находится в изоляторе, подозрение ему зачитали в присутствии его адвоката. 

Согласно документу, бизнесмен подозревается:

  • в организации подделки документов на перевод средств;
  • в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах;
  • в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в состав которой также входил руководитель столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса "ПриватБанка". 

По материалам СБУ Коломойский уведомлен о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

 

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