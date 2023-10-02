



Коломойского официально признали гражданином Украины

Шевченковский районный суд Киева официально признал бизнесмена Игоря Коломойского гражданином Украины. Об этом говорится в материалах суда, который состоялся в понедельник, 2 октября.



В частности, избирая меру пресечения Коломойскому, суд отметил, что он родился в Днепропетровске и является гражданином Украины, который подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 УК Украины.



При этом суд не поднял вопрос и не выяснял, является ли Игорь Коломойский гражданином другой страны, в частности, имеет ли он гражданство Кипра и Израиля.



Отметим, что еще в 2014 году Коломойский признался в тройном гражданстве - тогда у него было три паспорта.



С начала сентября Коломойскому трижды сообщали о подозрениях. 2 сентября Шевченковский районный суд Киева арестовал его на 60 суток с возможностью внесения рекордного залога, который потом еще увеличили. Апелляционный суд поддержал такое решение.



Также 8 сентября на миллиардные активы Коломойского был наложен временный арест. Но позже стало известно, что суд отказал в дальнейшем аресте активов.