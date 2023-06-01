



Коллегию адвокатов Израиля исключат из Комитета по отбору судей

Законопроект об исключении Коллегии адвокатов Израиля из Комитета по отбору судей был подписан депутатом Кнессета Ханохом Милвицки ("Ликуд"), который является членом переговорной группы "Ликуд" в резиденции президента. Среди других подписантов – депутаты от "Ликуд" Ревиталь Готлиб и Боаз Бисмут, Авраам Бенаяху Бецалель (ШАС), Ави Маоз ("Ноам") и Альмог Коэн ("Оцма Иегудит").



В преамбуле к законопроекту авторы написали: "Профессиональное регулирование адвокатской практики в Израиле беспрецедентно как с точки зрения степени автономии Коллегии адвокатов, так и с точки зрения масштабов монополии, которой она обладает в отношении услуг юридической практики — как по сравнению с другими профессиями в Израиле, так и по сравнению с юридической профессией в других странах".



«Законопроект исходит из того, что такая ситуация нежелательна — надзор за адвокатурой, как и за любой другой профессией, должен осуществляться с целью продвижения интересов всех граждан, а не интересов конкретного профессионального сообщества", - говорится в пояснительном документе.



Оппозиция выступает против законопроекта.