



Коллегия адвокатов пригласила Мухамада Наамне в Комитет по назначениям судей

Национальный совет Израильской коллегии адвокатов (IBA) выбрал Мухамада Наамне в качестве одного из своих представителей в Комитете по назначениям судей вместе с нынешним членом Иланой Сакер.



Глава IBA Амит Бехер заявил, что он “очень горд” выбором Наамне.



В состав Комитета, который выбирает судей для всех судов, включая БАГАЦ, входят девять членов, двое из которых представляют IBA. Для назначения судей судов низшей инстанции требуется пять голосов, а для судей БАГАЦа – семь голосов.



Бехер, активный противник судебной реформы, в июне с большим перевесом голосов был избран главой IBA. Его избрание гарантировало, что правительство не сможет контролировать Комитет по назначениям судей в его нынешнем формате и, таким образом, доминировать в процессе назначения судей.



Министр юстиции Ярив Левин отказался созвать Комитет, несмотря на то, что десятки вакансий в судах по всей стране нуждаются в заполнении, и против него были поданы петиции в БАГАЦ, чтобы заставить это сделать.



“Я призываю министра Левина срочно созвать комитет. Существует острая потребность в судьях, и каждый день, когда комитет не собирается, представляет собой юридическое угнетение общества”, – говорит Бехер.