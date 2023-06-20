



Коллегия адвокатов хочет продлить голосование из-за очередей на участках

Сообщается о длинных очередях на избирательных участках для выборов в Коллегию адвокатов Израиля (IBA) на многочисленных избирательных участках по всей стране, поскольку десятки тысяч адвокатов стремятся проголосовать, что может иметь огромные последствия для судебной системы и страны в целом.



На кадрах, размещенных в социальных сетях, видны очереди с десятками, если не сотнями людей. Избиратели сообщают, что на голосование ушло более двух часов.



В результате IBA направило министру юстиции Яриву Левину запрос о продлении времени голосования на избирательных участках. Министр пока не ответил на запрос.



По данным IBA, явка избирателей на 13:45 составила 20,8% от числа избирателей, имеющих право голоса. На предыдущих выборах общая явка составила менее 30%.

