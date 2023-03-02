



Коллеги: Шабтай выслуживается перед Бен-Гвиром, применяя излишнюю силу



Офицеры полиции 1 марта подвергли критике действия организации в демонстрациях по всей стране. Несколько высокопоставленных сотрудников полиции заявили Джошу Брейнеру в газете "Гаарец", что не было необходимости применять силу против протестующих, и что это свидетельствует о потере контроля: "Шумовые гранаты используются только в крайних случаях жесткого насилия со стороны протестующих против полиции. На сегодняшней демонстрации не было и следа этого".



Далее источник пояснил: "Шумовые гранаты - это очень жестокое и очень опасное оружие, и они не используются против протестующих в центре Тель-Авива, которые в большинстве случаев блокируют дороги или прорываются через барьеры. В ситуации, как это было сегодня, в лучшем случае они используют силы ЯСАМ и водометы”.



Другой офицер предположил, что министр национальной безопасности мог оказать давление на полицию. "Это правда, что протестующие сегодня подняли планку, но, очевидно, начальник полиции Коби Шабтай находился под давлением министра - и результаты налицо", - сказал он.



"Шабтай понял послания министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и попытался угодить ему, используя средства, которые до сих пор не применялись и в которых не было необходимости", - сказал старший офицер. Именно Шабтай сегодня дал разрешение на применение мер по разгону демонстраций. После демонстраций и арестов в Тель-Авиве он заявил, что "сегодня в результате насилия со стороны демонстрантов пострадали полицейские".





