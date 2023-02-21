



Коллега Левина выразил обеспокоенность "судебной революцией"

Министр юстиции Германии Марко Бушманн встретился с израильским коллегой Яривом Левиным.



По данным Ynet, в ходе переговоров он выразил обеспокоенность по поводу продвижения плана правовой реформы.



Между тем, официальные лица Израиля отрицают, что Бушманн выражал обеспокоенность относительно "судебной революции".



Уточняется, что он всего лишь задавал вопросы о самом плане. В то же время, немецкие источники настаивают на том, что он действительно выражал беспокойство.

