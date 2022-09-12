



Кохави: "Затишье на севере - обманчивее, чем когда-либо"

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави выступил на церемонии, посвященной вступлению в должность главы Северного командования генерал-майора Ори Годрина.



В своей речи Кохави подчеркнул, что тишина на северном фронте - "обманчивее, чем когда-либо". Начштаба ЦАХАЛа подчеркнул, что "государство Ливан и "Хизбалла" понесут последствия, если суверенитету Государства Израиль будет нанесен ущерб". Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Оперативная деятельность на северном фронте является примером применения военной мощи, которая позволяет формировать фронт и позволяет Государству Израиль реализовать свои цели. Государство Ливан и "Хизбалла" будут нести ответственность, если будет нанесен ущерб суверенитету Государства Израиль, и если будет нанесен ущерб активам или гражданам. ЦАХАЛ не останется и не будет стоять в стороне, и любая попытка нанести ущерб государству Израиля на любой арене встретит резкий ответ или превентивную инициативу", - заявил Авив Кохави.



Кохави также подчеркнул, что "Хизбалла" "захватила" Ливан, заставив страну заплатить «двойную цену» как с точки зрения безопасности, так и с экономической точки зрения.



В ходе выступления начштаба ЦАХАЛа похвалил уходящего командующего Северным командованием Амира Барама, и обратился к новому командующему Ори Годрину.



"Вы занимаете свою позицию в сложный период , когда молчание обманчиво как никогда, а вызовов, как всегда, много. Ваш опыт в целом и ваш оперативный опыт в частности, наряду с вашим широким пониманием, творчество и лидерство сделают свое дело, а вы вместе с ними сделаете свое", - сказал он.



Уходящий глава Северного командования Амир Барам, в свою очередь, заявил, что Северному командованию под его командованием удалось помешать "Хизбалле" закрепиться на юге Сирии, а также от проведения атак или открытия еще одного фронта на границе Голанских высот.



"Мы действовали настойчиво и многопланово посредством бесчисленных авиаударов, наземных рейдов, контрмер и многих десятков мелких и точных побед, которые в совокупности позволили нам предотвратить эскалацию на северной границе", - заявил он.



Вступающий в должность новый глава Северного командования Ори Годрин также выступил с речью: "Захватывающий вид с горы Ханаан, тишина и пасторальная атмосфера в Верхней Галилее и на Голанах могут обманывать и не отражать нестабильность и неспокойную землю к востоку и северу от нашей границы - как в Сирии, так и в Ливане. Мы не совершим грех самодовольства и будем с двумя открытыми глазами и сжатым кулаком и готовыми действовать перед лицом любой попытки угрожать или создавать реальность, которая угрожает безопасности граждан".