



Кохави: "Только командиры ЦАХАЛа будут диктовать правила"

Начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что кодекс поведения Армии обороны Израиля не изменится "в зависимости от погоды".



Заявление Кохави прозвучало после инцидента в Хевроне и заявлений ряда политиков, сообщает Times of Israel.



"ЦАХАЛ - высоконравственная армия, но случаются нерегулярные инциденты. Я горжусь тем, что мы жестко боремся с этими инцидентами. Наш моральный компас ясе. У ЦАХАЛа есть моральный кодекс поведения, он не меняется в зависимости от погоды, он стабилен. Только командиры ЦАХАЛа будут диктовать правила, и только командиры ЦАХАЛа будут решать, как обращаться с солдатами, и только командиры ЦАХАЛа будут решать, как поступать в случае нерегулярных инцидентов", - заявил Кохави, имея в виду высказывание Бен-Гвира об изменении правил в армии.