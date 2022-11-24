



Кохави: "Совместная деятельность ЦАХАЛа и военных США будет расширена"

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави завершил свой визит в США. В ходе визита он посетил таб командования сил флота ВМС США в Норфолке, а также принял участие в оперативной оценке ситуации в коалиции CENTCOM США в Тампе.



Совместная ситуационная оценка, проведенная между военными, была сосредоточена на региональных вызовах, в первую очередь на иранской угрозе. об этом сообщает "Аруц Шева".



"Чтобы улучшить наши возможности в отношении вызовов в регионе, совместная деятельность с CENTCOM будет значительно расширена в ближайшем будущем. В то же время ЦАХАЛ будет продолжать действовать ускоренными темпами против укрепления иранского режима в регионе", - заявил Кохави.

