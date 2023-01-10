



ЦАХАЛ не готов к столкновению с Хизбаллой

План уходящего начальника штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Авива Кохави по превращению израильских вооруженных сил в центр технологий и инноваций привел к тому, что ЦАХАЛ потерпел поражение, а его боевые солдаты стали умышленно неподготовленными, сказал в интервью KAN Reshet Bet неназванный чиновник военной разведки.



"Мы находимся на грани того, чтобы иметь минимальное количество войск, сталкивающихся с более сложными угрозами, чем когда-либо за последние годы", — сказал старший офицер. — "Израиль может столкнуться с тяжелой кампанией в сочетании с внутренними проблемами, в которых каждый солдат, имеющий боевой опыт, будет на счету, и все его недостатки будут ощущаться".



"При всей важности терактов в Сирии, где мы "герои", в Ливане по-тихому строят заводы, продолжают производить и строить высокоточные ракеты и ракеты большой дальности, а мы никак не реагируем. Когда у них в руках будут высокоточные ракеты, это будет другая война", — сказал офицер.



Позже в интервью офицер обратил свое внимание на то, что он назвал планом превращения ЦАХАЛа в "высокотехнологичную компанию", который, по его словам, Кохави реализовал во время своего пребывания на посту начальника штаба.



Многолетний план АОИ "Импульс" был предложен с намерением превратить армию в "смертоносную, эффективную и инновационную" с возобновлением наступательной инициативы, особенно с технологиями искусственного интеллекта, роботами, дронами и многим другим.



Акцент на высоких технологиях и инновациях был сделан "за счет сухопутных войск, которые определят исход на поле боя", — сказал военный чиновник.



В ответ на радиоинтервью офицера пресс-служба ЦАХАЛа выступила с заявлением, в котором говорилось, что "обвинения не отражают ситуацию в ЦАХАЛе. Некоторые из них ошибочны, а другие лишены всякого основания".

