



Кохави: нужно ускорить оперативные планы против Ирана

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави считает необходимым ускорить оперативные планы в отношении Ирана.

Об этом он сказал во время своего визита в Пентагон и Белый Дом.

"Мы находимся в критической точке, которая требует ускорения оперативных планов и сотрудничества с США против Ирана и его марионеток в регионе", - сказал Кохави.

По его словам, с одной стороны, Иран находится под экономическим, военным и внутренним давлением, а с другой стороны продолжает продвигать ядерный проект.