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Кохави: нужно ускорить оперативные планы против Ирана
22.11.2022 19:20 Алина Груднева

Кохави: нужно ускорить оперативные планы против Ирана

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави считает необходимым ускорить оперативные планы в отношении Ирана.

 
Об этом он сказал во время своего визита в Пентагон и Белый Дом.
 
"Мы находимся в критической точке, которая требует ускорения оперативных планов и сотрудничества с США против Ирана и его марионеток в регионе", - сказал Кохави.
 
По его словам, с одной стороны, Иран находится под экономическим, военным и внутренним давлением, а с другой стороны продолжает продвигать ядерный проект.

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