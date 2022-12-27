



Кохави – Нетаниягу: Принимать решения после представления ЦАХАЛом их последствий

ЦАХАЛ заявил в понедельник, что уходящий в отставку Авив Кохави выразил Биньямину Нетаниягу озабоченность по поводу коалиционных соглашений, касающихся военной власти.



“Во время разговора было решено, что решения, связанные с ЦАХАЛом, будут приниматься только после того, как ЦАХАЛ представит последствия и значение таких решений”, – сообщил военный представитель.



Опасения, высказанные Кохави в ходе телефонного разговора, включали план предоставления Смотричу нового независимого офиса в Министерстве обороны для надзора за Иудеей и Самарией. По условиям коалиционных соглашений, роль Смотрича в Минобороны позволит ему назначать генералов, определять деятельность правительства на территория, курировать Гражданскую администрацию и многие другие вопросы при согласии премьер-министра.



Кохави также обсудил планы Бен-Гвира взять под свой контроль МАГАВ. В настоящее время подразделение находится в подчинении армии и Министерства обороны.



Сообщается, что глава ЦАХАЛа, который покинет свой пост 17 января, выразил “глубокую обеспокоенность” по поводу того, что такие действия наносят ущерб военным.



“Согласованные изменения нарушают цепочку подчинения и подрывают суверенитет генерала Центрального командования и ответственность ЦАХАЛа в Иудее и Самарии”, – сказал Авив Кохави.



Известно, что этот разговор Кохави с Нетаниягу встретил одобрение министра обороны Бенни Ганца.



ЦАХАЛ отрицает, что инициировал освещение телефонного разговора и заявил, что не стоит верить “ложным цитатам”, приписываемым Кохави.



“Армию обороны Израиля необходимо держать в стороне от политического дискурса”, – считают военные.



Отставные военные выразили свое отношение к планам коалиции Нетаниягу в предельно резкой форме.