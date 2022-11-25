



Кохави: мы расширяем совместную деятельность с США на Ближнем Востоке

Командующий ЦАХАЛ Авив Кохави после пятидневной поездки в США заявил, что совместная деятельность с американскими военными на Ближнем Востоке будет "значительно расширена".



Ожидаемое расширение деятельности улучшит возможности Израиля в отношении вызовов в регионе, уверен Кохави. В то же время ЦАХАЛ будет продолжать действовать ускоренными темпами против укрепления иранского режима в регионе.



Во время своего пятидневного визита в США Кохави провел с высокопоставленными американскими чиновниками ряд встреч, посвященных иранской угрозе.

