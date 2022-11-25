Новости » Политика
Кохави: мы расширяем совместную деятельность с США на Ближнем Востоке
25.11.2022 10:02 Наталья Богинская

Кохави: мы расширяем совместную деятельность с США на Ближнем Востоке

Командующий ЦАХАЛ Авив Кохави после пятидневной поездки в США заявил, что совместная деятельность с американскими военными на Ближнем Востоке будет "значительно расширена".

Ожидаемое расширение деятельности улучшит возможности Израиля в отношении вызовов в регионе, уверен Кохави. В то же время ЦАХАЛ будет продолжать действовать ускоренными темпами против укрепления иранского режима в регионе.

Во время своего пятидневного визита в США Кохави провел с высокопоставленными американскими чиновниками ряд встреч, посвященных иранской угрозе.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы