



Кохави: израильские операции помешали действиям иранских боевиков в регионе

Уходящий в отставку начальник штаба ЦАХАЛ генерал Авив Кохави заявил в пятницу, что операциям, проведенным ЦАХАЛом Моссадом в последние годы, удалось обуздать большую часть действий иранских боевиков против Израиля в нескольких странах региона, в частности в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене.



Он добавил, что у израильской армии есть много планов и целей для нанесения ударов по самому Ирану и "Хизбалле". Он сказал, что Израиль резко увеличил количество своих целей в Иране. Кохави сообщил, что за последние полтора года "мы провели крупные маневры против этих целей".



Кохави высоко оценил израильские атаки в Сирии, которые, по его словам, были направлены на предотвращение передачи оружия из Ирана в Сирию и Ливан. По словам Кохави, атаки в Сирии превратились в стратегическую войну и распространились на другие страны.



"Проиранские ополченцы больше не могут свободно выполнять свои задачи ни в Сирии, ни в Йемене, ни в других местах", — сказал он.



Он также предупредил "Хизбаллу", заявив, что израильская армия подготовила планы наступления против ливанской стороны, если она решит обострить ситуацию.



Он сказал, что его силы работают над двумя важными задачами: "первая — определить местонахождение иранских ракет, чтобы в случае атаки мы могли поразить их как можно больше; вторая — установить систему ПВО для нейтрализации этих ракет".

