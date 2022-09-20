



Кохави: "Чтобы понять ужасы Холокоста, нужно быть человеком"

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави в понедельник посетил нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау в Польше.



В ходе визита Кохави предупредил, что отрицание Холокоста Ираном является дополнительным напоминанием о том, что таким людям нельзя "разрешать иметь какие-либо возможности для разработки смертоносного оружия". Об этом сообщает Jewish News Syndicate.



"Вам не нужно быть историком или исследователем, чтобы понять зверства Холокоста. Вам нужно быть человеком. Ямы, полные скелетов и трупов, и крематории кричат ​​из лесов и лагерей смерти. Любой человек, который лжет и отрицает правду об этой разрушительной и мучительной истории, - это человек, который легко лжет сегодня и будет без колебаний продолжать делать это в будущем", - отметил Кохави.