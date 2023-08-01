



Когда в Израиле возродят "правительство перемен"



Политический комментатор Амит Сегаль в своей еженедельной колонке в газете Едиот Ахронот, говоря об окончании срока полномочий нынешнего правительства и следующих выборах, утверждает, что обещания лидеров оппозиции сегодня не смогут быть реализованы, даже если только они сформируют следующее правительство.



По словам Сегаля: "В конце концов, в 2026 году, а возможно, и раньше, правительство падет, и будут выборы. И предположим, что тогда опросы сбудутся, и точно так же, как рухнули надежды, возлагавшиеся на полностью правое правительство, рухнут и надежды, возлагавшиеся на "идеальное правительство перемен".



Сегаль объясняет, почему все заявления лидеров оппозиции не будут реализованы: "Правительство перемен 2.0, если оно будет сформировано, будет вынуждено опираться на Раам или Хадаш-Тааль. Когда Либерман призывает мобилизовать всех ультраортодоксов - разве он намерен делать это голосами Валида Таха или Мансура Аббаса?"



"А когда Лапид хочет закрепить Декларацию независимости - опирается ли он на поддержку Ахмеда Тиби или Аиды Томы-Сулейман? А когда Бени Ганц говорит о сионистской коалиции, какую роль в ней, по его мнению, будет играть Айман Уда?"