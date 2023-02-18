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Когда Украину могут пригласить в НАТО: озвучены ожидания
18.02.2023 16:11 Алина Груднева

Когда Украину могут пригласить в НАТО: озвучены ожидания

Украина ожидает получить приглашение для членства в НАТО в июне 2023 года.

Такие ожидания озвучил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"Мы ожидаем, что на саммите в Вильнюсе Украина получит такое приглашение и начнет уже свой путь в Альянс", - сообщил он. 

Мероприятие в Вильнюсе запланировано на период 11 и 12 июля 2023 года.

По словам Стефанчука, вопрос о вступлении Украины в НАТО поднимался на Мюнхенской конференции.

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