



Когда Украину могут пригласить в НАТО: озвучены ожидания

Украина ожидает получить приглашение для членства в НАТО в июне 2023 года.



Такие ожидания озвучил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.



"Мы ожидаем, что на саммите в Вильнюсе Украина получит такое приглашение и начнет уже свой путь в Альянс", - сообщил он.



Мероприятие в Вильнюсе запланировано на период 11 и 12 июля 2023 года.



По словам Стефанчука, вопрос о вступлении Украины в НАТО поднимался на Мюнхенской конференции.