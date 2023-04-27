



Когда Украина получит отчет от Еврокомиссии по вступлению в ЕС

Еврокомиссия уже к концу этой весны должна предоставить Украине промежуточный отчет по выполнению семи рекомендаций по вступлению в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 27 апреля.



"Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили во время получения статуса кандидата. Мы выполняем все необходимые реформы для вступления в Евросоюз, несмотря на войну. Мы создали антикоррупционную структуру, которая полностью действует", - сказал премьер.



По его словам, Украина полностью готова к процедуре переговоров уже в конце 2023 года.



"Надеюсь, что до конца весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения семи рекомендаций. А официальный отчет осенью откроет перед нами дверь по процедуре переговоров", - подчеркнул он.



Напомним, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, определенных при получении статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.