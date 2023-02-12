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Когда состоится первое голосование по правовой реформе
12.02.2023 20:26 Алина Груднева

Когда состоится первое голосование по правовой реформе

Председатель комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман анонсировал голосование в первом чтении по законопроекту о правовой реформе.

По его словам, оно состоится в понедельник, в 09:30.

Законодатели будут рассматривать ряд пунктов относительно радикальной перестройки судебной системы.

На требование оппозиции провести конфиденциальное обсуждение последствий для безопасности перед голосованием Ротман ответил, что оно состоится уже после.
 

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