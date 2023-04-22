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Когда Швеция вступит в НАТО: озвучен прогноз
22.04.2023 13:05 Алина Груднева

Когда Швеция вступит в НАТО: озвучен прогноз

Швеция рассчитывает вступить в ряды НАТО к началу саммита, который состоится в Вильнюсе в июле.

Такой прогноз сделал министр обороны страны Пол Йонсон в интервью изданию "РБК-Украина".

"Я надеюсь, что к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля мы сможем присоединиться к альянсу, и мы чувствуем сильную поддержку нашей заявки", - сказал он.

По словам Йонсона, он принимал министра обороны США Ллойда Остина два дня назад в Швеции.

"Тот сказал, что очень важно, чтобы Швеция стала членом Североатлантического Альянса до Вильнюсского саммита", - подчеркнул министр.

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