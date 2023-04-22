



Когда Швеция вступит в НАТО: озвучен прогноз

Швеция рассчитывает вступить в ряды НАТО к началу саммита, который состоится в Вильнюсе в июле.



Такой прогноз сделал министр обороны страны Пол Йонсон в интервью изданию "РБК-Украина".



"Я надеюсь, что к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля мы сможем присоединиться к альянсу, и мы чувствуем сильную поддержку нашей заявки", - сказал он.



По словам Йонсона, он принимал министра обороны США Ллойда Остина два дня назад в Швеции.



"Тот сказал, что очень важно, чтобы Швеция стала членом Североатлантического Альянса до Вильнюсского саммита", - подчеркнул министр.