



Когда Путин решится на переговоры с Украиной: прогноз Борреля

Президент РФ Владимир Путин не согласится на мирные переговоры с Украиной до выборов президента США.



По данным Onda Cero, такой мнение озвучил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



По его словам, ему неизвестно, есть ли контакты между Кремлем и украинским правительством. Однако все мировые лидеры, встречавшиеся с Путиным, уверены в том, что тот не остановит войну в Украине до тех пор, пока не будут выполнены поставленные им военные задачи.



Боррель также выразил уверенность, что война развивалась бы по совершенно иному сценарию, если бы в США президентом был Дональд Трамп, а не Джо Байден.



"Путин совершил огромную ошибку. Он считал, что за 15 дней сможет захватить Киев и подчинить себе Украину из-за дисбаланса сил. Он совершил гигантскую ошибку, потому что сильно недооценил способность сопротивления Украины и переоценил возможности своей армии", - добавил он.



