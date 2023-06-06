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кнессет
06.06.2023 12:33 Алина Груднева

Когда пройдут выборы в комитет по назначению судей: названа дата

Уже на следующей неделе должны состояться выборы в комитет по назначению судей.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Ожидается, что они пройдут на пленуме Кнессета в следующую среду, 14 июня.

Как сообщалось ранее, список кандидатов от коалиции становится все более четким. От "Оцма Йегудит" намерены баллотироваться Ицхак Крейцер и Лимор Сон Хар-Малех, а от "Ликуд" представили свои кандидатуры Тали Готлиб и Ниссим Ватори.

Тем временем, оппозиция обсуждает идею, согласно которой в Кнессете будет создана отдельная комиссия, которая займется конституционными изменениями и попытается выработать широкий консенсус, опасаясь, что коалиция сорвет переговоры и стремительно  проведет законодательную реформу.

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