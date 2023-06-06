



Когда пройдут выборы в комитет по назначению судей: названа дата

Уже на следующей неделе должны состояться выборы в комитет по назначению судей.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Ожидается, что они пройдут на пленуме Кнессета в следующую среду, 14 июня.



Как сообщалось ранее, список кандидатов от коалиции становится все более четким. От "Оцма Йегудит" намерены баллотироваться Ицхак Крейцер и Лимор Сон Хар-Малех, а от "Ликуд" представили свои кандидатуры Тали Готлиб и Ниссим Ватори.



Тем временем, оппозиция обсуждает идею, согласно которой в Кнессете будет создана отдельная комиссия, которая займется конституционными изменениями и попытается выработать широкий консенсус, опасаясь, что коалиция сорвет переговоры и стремительно проведет законодательную реформу.