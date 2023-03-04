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Когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС: озвучены сроки
04.03.2023 15:22 Алина Груднева

Когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС: озвучены сроки

Переговоры относительно вступления Украины в состав Евросоюза, вероятно, стартуют уже в этом году.

Такое заявление, находясь во Львове, сделала глава Европарламента Роберта Мецола по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Когда мы говорим, что Украина – это Европа, а Европа – это Украина, это значит, что переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. И это значит, я надеюсь, уже в этом году", — цитирует ее слова "Укринформ".

По словам Мецола, она была поражена прогрессом, которого достигла Украина в отношении рекомендаций для вступления в ЕС.

 

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