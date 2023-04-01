



Когда Финляндия может официально стать членом НАТО: названы сроки

Планируется, что финальные шаги к членству в НАТО Финляндии будут совершены в течение двух ближайших недель.



Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет Yle.



По его словам, "финал" пути Финляндии в НАТО должен начаться с отправки Турцией документа о ратификации в Вашингтон, где он будет храниться в Госдепе США. После этого американцы проинформируют генсека Альянса Йенса Столтенберга, и он направит официальное приглашение в НАТО Финляндии.



"Это может случиться в любой день. Если мне нужно дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике, вторнике. Если эта отправка документов Турцией пойдет по плану, то на следующей неделе или через неделю могут быть окончательные шаги в НАТО", - подчеркнул министр.

