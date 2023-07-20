



Коэн - ЮНЕСКО: нужно сохранить объекты еврейского наследия в Иудее и Самарии

Министр иностранных дел Эли Коэн, находясь с официальным визитом в Париже, встретился с генсеком ЮНЕСКО Одри Азулай.



По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсудили возможности сотрудничества между Израилем и ЮНЕСКО в рамках борьбы с антисемитизмом и воспитания толерантности.



Также они обговорили решение израильского правительства принять меры по охране объектов еврейского наследия в Иудее и Самарии. Коэн обратил внимание на политизацию ЮНЕСКО и ее циничную эксплуатацию палестинцами, из-за чего Израиль вышел из организации в 2019 году. По словам Азулай, она работает над возвращением Еврейского Государства.



"Объекты еврейского наследия в Иудее и Самарии подверглись повреждению и разграблению, и ЮНЕСКО, которая отвечает за сохранение объектов культурного наследия во всем мире, должна принимать меры для предотвращения нанесения ущерба объектам, представляющим историю народа Израиля. Я предложил Генсеку ЮНЕСКО сотрудничать с Израилем и другими странами в сохранении объектов еврейского наследия в Израиле и во всем мире", - сказал Коэн.



По его словам, ЮНЕСКО может сыграть центральную роль в борьбе с антисемитизмом и разжиганием ненависти в сетях.



"Я поблагодарил генсека Азулай за ее деятельность по продвижению ценностей толерантности и привлечение международных партнеров для борьбы с отвратительным явлением антисемитизма", - подчеркнул Коэн.

