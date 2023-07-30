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Коэн встретился с новым посланником США по Соглашению Авраама
30.07.2023 17:48 Ирина Демьянова

Коэн встретился с новым посланником США по Соглашению Авраама

Министр иностранных дел Эли Коэн встречается с Дэном Шапиро, новым специальным посланником США по соглашениям Авраама.

По словам Коэна, они обсудили возможность расширения соглашений, включив в них Саудовскую Аравию, а также попытки вновь созвать Негевский форум, который был отложен в прошлом месяце из-за недовольства арабов израильским правительством.

“В моем разговоре со специальным посланником Шапиро мы договорились работать вместе и тесно сотрудничать, чтобы поддерживать наши хорошие отношения с нашими нынешними союзниками и работать над расширением круга мира и нормализации с новыми партнерами на Ближнем Востоке и в другом месте”, — говорится в заявлении Коэна.

 

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