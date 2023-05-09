



Коэн встретился с индийским коллегой: о чем договорились

Министр иностранных дел Эли Коэн встретился со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели, где они обсудили новую железнодорожную и портовую сеть из Индии в Израиль через Персидский залив и Саудовскую Аравию.



Ранее на этой неделе высокопоставленные официальные лица США обсуждали эту идею — ответ на инициативу Китая “Один пояс, один путь” — с советниками по национальной безопасности Саудовской Аравии, Индии и Эмиратов.



Министры также обсуждают ряд мер, призванных еще больше сблизить два государства, в том числе прямые рейсы и упрощение визового процесса.



Дипломаты подписали соглашение о доставке в Израиль около 42 000 индийских иностранных рабочих, около 34 000 на строительство и 8 000 на уход за пожилыми людьми.



Коэн и Джайшанкар посетили памятник в Дели, посвященный памяти индийских солдат, павших в Палестине в боях с османами в Первой мировой войне.

