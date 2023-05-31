



Коэн: Венгрия перенесет свое посольство в Иерусалим

Министр иностранных дел Эли Коэн посетил с официальным визитом Будапешт.



По словам главы внешнеполитического ведомства, Венгрия станет первой страной в Европейском Союзе, которая перенесет свое посольство в Иерусалим.



Коэн подчеркнул, что такое объявление будет сделано в течение нескольких недель.



В ходе визита министр иностранных дел встретился с президентом страны и венгерским коллегой. Стороны обсудили иранскую угрозу и необходимость принятия немедленных мер против нее.



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто напомнил о предвзятом отношении ЕС к Израилю, заверив, что Еврейское Государство может положиться на поддержку его страны на международной арене.



Он также пообещал Коэну, что Венгрия обратится в Международный уголовный суд и поддержит позицию Израиля против палестинской инициативы. По его словам, Будапешт выступает против политики выплат террористам, убивающим евреев.



Министры также обсудили последствия войны в Украине, возможности сотрудничества между Израилем и европейскими странами в сфере региональной безопасности и энергетики, развитие сфер торговли и туризма.