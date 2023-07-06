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Коэн в Афинах выразил благодарность за срыв иранского заговора
06.07.2023 17:11 Ирина Демьянова

Коэн в Афинах выразил благодарность за срыв иранского заговора

Министр иностранных дел Эли Коэн встретился со своим греческим коллегой Гиоргосом Герапетритисом в Афинах. Он поблагодарил принимающую сторону за их сотрудничество в предотвращении поддерживаемого Ираном террористического заговора против еврейских и израильских целей в Афинах в марте.

"Мы будем продолжать развивать стратегические отношения с Грецией, - пообещал Коэн на совместной пресс-конференции после их личной встречи, - в области безопасности, энергетики и технологий, а также "греческого треугольника" с Грецией и Кипром".

Коэн стал первым министром иностранных дел, посетившим Грецию с тех пор, как в прошлом месяце к власти пришло новое правительство.

По данным министерства иностранных дел, Коэн также предложил Греции присоединиться к новым региональным структурам, возникшим после подписания Cоглашений Авраама.



33 мин назад
Израильтянин, р

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