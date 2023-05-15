



Коэн совершает первый визит главы МИД Израиля в Швецию за 22 года

Министр иностранных дел Эли Коэн посещает Швецию в понедельник, став первым министром иностранных дел Израиля, который совершил официальный визит в эту страну за 22 года.



Визит следует за потеплением в отношениях между Иерусалимом и Стокгольмом с 2021 года после многих лет напряженности.



Коэн посещает Швецию, которая в настоящее время председательствует в Совете Европейского Союза, чтобы встретиться с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом и поддержать дальнейшее укрепление связей между правительством, бизнесом и еврейской диаспорой.



"Как председатель ЕС Швеция является важным фактором в Европе, формирующим ее позицию в отношении региональной безопасности, — сказал Коэн. - Я встречусь с министром иностранных дел Бильстремом, большим другом Израиля, и обсужу, как предотвратить попадание средств к тем, кто помогает террористам и их семьям. Мы продолжим сближать израильско-шведские отношения в международных организациях".



Коэн также отметил, что Швеция была одной из первых стран, принявших рабочее определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста, и сказал, что "мы продолжим бороться со всеми формами ненависти".



Помимо Бильстрема, Коэн планирует встретиться с высокопоставленными шведскими бизнесменами и членами местной еврейской общины.

