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Коэн: режим Асада ответственен за оборот наркотиков на Ближнем Востоке
07.07.2023 17:55 Алина Груднева

Коэн: режим Асада ответственен за оборот наркотиков на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Эли Коэн выступил на Международной конференции по войне с оборотом наркотиков на Ближнем Востоке.

Он принял участие в мероприятии по приглашению государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Главным виновником распространения опасного наркотика "Каптагон" является режим Асада. Он должен понести ответственность за свои действия", - сказал министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства, необходимо наложить на Сирию мощные санкции.

"Страны региона должны объединить силы и ресурсы и бороться с этим явлением", - подчеркнул он.

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