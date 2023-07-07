Коэн: режим Асада ответственен за оборот наркотиков на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Эли Коэн выступил на Международной конференции по войне с оборотом наркотиков на Ближнем Востоке.
Он принял участие в мероприятии по приглашению государственного секретаря США Энтони Блинкена.
"Главным виновником распространения опасного наркотика "Каптагон" является режим Асада. Он должен понести ответственность за свои действия", - сказал министр.
По словам главы внешнеполитического ведомства, необходимо наложить на Сирию мощные санкции.
"Страны региона должны объединить силы и ресурсы и бороться с этим явлением", - подчеркнул он.