



Коэн: режим Асада ответственен за оборот наркотиков на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Эли Коэн выступил на Международной конференции по войне с оборотом наркотиков на Ближнем Востоке.



Он принял участие в мероприятии по приглашению государственного секретаря США Энтони Блинкена.



"Главным виновником распространения опасного наркотика "Каптагон" является режим Асада. Он должен понести ответственность за свои действия", - сказал министр.



По словам главы внешнеполитического ведомства, необходимо наложить на Сирию мощные санкции.



"Страны региона должны объединить силы и ресурсы и бороться с этим явлением", - подчеркнул он.