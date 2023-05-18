



Коэн прогнозирует открытие еще трех посольств в Иерусалиме

Министр иностранных дел Эли Коэн в среду принял послов четырех стран, которые перевели свои посольства в Иерусалим, на специальной церемонии, посвященной Дню Иерусалима и 75-летию независимости. На мероприятии присутствовали представители США, Гватемалы, Гондураса и Косово.



В комментарии i24NEWS Коэн сказал, что он "оптимистичен" в том, что на подходе еще три посольства.



Несколько стран обдумывали идею пойти по стопам США и переместить свои дипломатические миссии, но лишь немногие довели дело до конца.



В прошлом году министр иностранных дел Суринама Альберт Рамчанд Рамдин объявил, что южноамериканская страна откроет посольство в столице Израиля. Однако позже этот шаг был отменен по финансовым причинам.



В феврале министр иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Джастин Ткаченко сообщил Коэну о намерении его страны открыть посольство в Иерусалиме.



В марте сообщалось , что Венгрия перенесет свое посольство в Иерусалим. Но позже президент Венгрии Каталин Новак заявила , что решение по этому вопросу еще не принято.



Заместитель премьер-министра Швеции Эбба Буш намекнула на свое намерение перенести посольство страны в Иерусалим на этой неделе в посте, в котором она написала "в следующем году в Иерусалиме". Она даже прокомментировала, что шведская политика "характеризуется несбалансированным и почти враждебным отношением к Израилю", и сказала: "Я говорю это громко и ясно — те дни прошли".



