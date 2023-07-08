



Коэн призвал мир бороться с незаконным оборотом наркотиков в Сирии

Министр иностранных дел Эли Коэн призвал региональную коалицию остановить расширение производства и оборота наркотиков в Сирии на международной конференции по незаконному обороту наркотиков в пятницу.



Коэн выступал на конференции, созванной госсекретарем США Энтони Блинкеном для решения растущей глобальной угрозы синтетических наркотиков, в частности синтетических опиоидов, пишет jpost.



Наиболее известным из них является фентанил , который является основным синтетическим опиоидом, обнаруженным в Соединенных Штатах. По данным Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками, с 2014 года синтетические опиоиды быстро стали основной причиной передозировок в Соединенных Штатах, обогнав все другие наркотики к 201 году.



К 2021 году на синтетические опиоиды приходилось почти две трети всех смертей от наркотиков в США. Имея это в виду, Блинкен созвал конференцию для организации коллективных действий международного сообщества по борьбе с синтетическими наркотиками.



Блинкен также призвал международное сообщество бороться с другими синтетическими наркотиками, такими как трамадол, метамфетамин, каптагон, МДМА и кетамин. Одним из основных источников каптагона является сирийский режим Асада.



“Бич наркотиков затрагивает многие страны нашего региона, что приводит к втягиванию многих молодых людей в наркоманию, преступную жизнь, а часто и в терроризм. Сегодня я ясно дал понять, что главным виновником распространения наркотиков является режим Асада, который должен нести ответственность за свои действия, и мы должны ввести серьезные санкции против этого режима, распространяющего наркотики”, — заявил Коэн на конференции.



“Cтраны региона должны объединить свои силы и ресурсы и бороться с этим явлением. Я предложил участникам конференции помощь Израиля в области обнаружения наркотиков, усиления пограничных переходов и борьбы с распространением наркотиков”, - добавил министр.



Министр иностранных дел также сравнил сирийский режим с ИГИЛ как дестабилизирующий, поддерживающий терроризм и занимающийся торговлей наркотиками.



Согласно сообщению New York Times , сирийский наркорежим контролируется младшим братом президента Башара Асада Махером Асадом и Четвертой бронетанковой дивизией сирийской армии . Торговля наркотиками затрагивает все аспекты деятельности сирийского режима, и в нее глубоко вовлечены многие известные бизнесмены, а также иранская марионетка “Хизбалла”.



Торговля каптагоном начала распространяться на соседние страны, когда иорданское правительство в мае бомбило Сирию, убив известного наркобарона, сообщает AP News. Борьба с торговлей каптагоном, несомненно, ограничит доступ к средствам как “Хизбаллы”, так и сирийского режима.



