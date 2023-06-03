



Коэн: пришло время принять решения против иранской ядерной программы

Министр иностранных дел Эли Коэн ясно дал понять в пятницу, что “Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие”, на фоне сообщений о том, что США и Иран могут быть на грани подписания новой ядерной сделки.



В беседе с 13 каналом на вопрос о сообщениях о возобновлении переговоров между США и Ираном Коэн ответил: “Соглашение, подписанное Ираном, не стоит бумаги, на которой оно подписано. Мы ясно сказали - пришло время принять трудные дипломатические решения против иранской ядерной программы - иначе может начаться война".



"Проблема Ирана - это проблема всего мира, [и] американцы должны быть более решительными. Они понимают значение, есть обязательство [президента] Байдена, что Иран не получит ядерное оружие", - добавил Коэн, отметив, что многие арабские страны разделяют страх перед иранским ядерным оружием и что "все арабские и мусульманские страны боятся этой возможности гораздо больше, чем Израиль".



Комментарии министра иностранных дел прозвучали на фоне опасений Израиля по поводу возможного продвижения администрацией Байдена временного соглашения с Ираном "замораживание за замораживанием".



В прошлом месяце Axios сообщил, что администрация Байдена обсудила со своими европейскими и израильскими партнерами возможное предложение о временном соглашении с Ираном, которое включало бы некоторые ослабления санкций в обмен на замораживание Тегераном части его ядерной программы.



