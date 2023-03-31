



Коэн президенту Кипра: внести КСИР в список террористических организаций

Через два дня после предотвращения нападения на израильтян и евреев в Греции министр иностранных дел Эли Коэн встретился в четверг с президентом Кипра Никосом Христодулидесом.



Встреча была посвящена иранскому терроризму в свете предотвращения террористической атаки в Греции на этой неделе и предотвращения атаки на Кипре около года назад.



Коэн попросил президента Кипра принять меры для включения Корпуса стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций в его стране и в Европейском Союзе.



Министр иностранных дел также говорил об отношениях со странами, подписавшими Соглашения Авраама, и возможность их распространения на другие арабские и мусульманские страны.



Стороны также обсудили укрепление отношений между странами в свете изменений, происходящих в сферах региональной безопасности и энергетики.

“Иранский терроризм угрожает не только Израилю. Два дня назад иранская атака была предотвращена на территории Греции, а год назад иранская атака была предотвращена на Кипре. Задача всех нас состоит в том, чтобы остановить иранский терроризм, и способ сделать это — путем внесения Революционной гвардии в список террористических организаций”, — сказал министр Коэн в конце встречи.



Он добавил, что “укрепление регионального союза с Кипром и Грецией отвечает интересам трех партнерств и региональной стабильности. Развитие экономических, туристических и энергетических связей между Израилем и Кипром может укрепить прекрасные отношения, существующие между странами и между народы уже сегодня”.



Призыв Коэна внести КСИР в черный список прозвучал через несколько месяцев после того, как появились сообщения о том, что ЕС изучает юридические возможности объявить группу террористической организацией.



В январе Европарламент призвал ЕС включить КСИР в список террористических организаций, обвинив их в репрессиях против протестующих и поставках беспилотников в Россию.



Всего “за” проголосовали 598 депутатов, против — 9, воздержался 31. Голосование не является обязательным.



Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыто заявила, что важно, чтобы ЕС занес КСИР в черный список как террористическую организацию.

