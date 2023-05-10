



Коэн: Правительство не будет уклоняться от защиты граждан

В среду министр иностранных дел Эли Коэн провел политический брифинг для более чем ста иностранных послов и дипломатов, работающих в Израиле, по поводу операции “Щит и стрела”.



Он разъяснил участникам, что террористические организации наносят вред гражданскому населению Газы тем, что выделяемые для них ресурсы, в основном из иностранных источников, направляются на терроризм, а не на благо жителей.



“Израиль, не колеблясь, будет бороться до победного конца с террористической организацией “Исламский джихад”, финансируемой Ираном, вся цель которой состоит в том, чтобы причинить вред гражданам Израиля и сеять хаос и разрушение. Я подчеркиваю, что Израиль прилагает постоянные усилия для предотвращения причинения вреда невинным, в отличие от палестинских террористических организаций, которые направляют террористические акты против граждан Израиля. Каждая ракета, выпущенная из Газы, является двойным военным преступлением: стрельба по гражданскому населению и стрельба из населенного пункта, при которой жителей Газы используют в качестве живого щита. Правительство Израиля не станет уклоняться от защиты граждан страны и будет действовать всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами”, - заявил Коэн.





