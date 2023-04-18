Новости » Политика
Коэн: потенциал сотрудничества с Азербайджаном огромен
18.04.2023 21:04 Алина Груднева

Коэн: потенциал сотрудничества с Азербайджаном огромен

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Министры отметили важность открытия посольства Азербайджана в Израиле для укрепления двусторонних отношений. Также они обсудили вопросы региональной безопасности и укрепления межгосударственных связей в сфере безопасности.

"Стратегические отношения между Израилем и Азербайджаном простираются в такие сферы, как безопасность, энергетика, экономика и туризм. Азербайджан - стратегический партнер Израиля в свете своего географического положения и единственная страна с шиитским мусульманским большинством, открывшая посольство в Израиле", - сказал Коэн.

По его словам, продолжается работа над расширением двусторонних связей между странами в сферах управления водными ресурсами, кибербезопасности, сельского хозяйства, технологий и инноваций.

"Экономический потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы продолжим совместную работу над его дальнейшим расширением на благо наших народов. Результатом нашего визита в Азербайджан станет укрепление связей между двумя странами и подписание соглашений между израильскими и местными компаниями", - добавил он.

Ожидается, что завтра Коэн возглавит делегацию Израиля на заседании смешанной комиссии Израиль-Азербайджан и откроет работу двустороннего бизнес-форума. Кроме того, он подпишет соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном в области инвестиций, образования и окружающей среды.

Также состоятся встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы