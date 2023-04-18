



Коэн: потенциал сотрудничества с Азербайджаном огромен

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.



Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.



Министры отметили важность открытия посольства Азербайджана в Израиле для укрепления двусторонних отношений. Также они обсудили вопросы региональной безопасности и укрепления межгосударственных связей в сфере безопасности.



"Стратегические отношения между Израилем и Азербайджаном простираются в такие сферы, как безопасность, энергетика, экономика и туризм. Азербайджан - стратегический партнер Израиля в свете своего географического положения и единственная страна с шиитским мусульманским большинством, открывшая посольство в Израиле", - сказал Коэн.



По его словам, продолжается работа над расширением двусторонних связей между странами в сферах управления водными ресурсами, кибербезопасности, сельского хозяйства, технологий и инноваций.



"Экономический потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы продолжим совместную работу над его дальнейшим расширением на благо наших народов. Результатом нашего визита в Азербайджан станет укрепление связей между двумя странами и подписание соглашений между израильскими и местными компаниями", - добавил он.



Ожидается, что завтра Коэн возглавит делегацию Израиля на заседании смешанной комиссии Израиль-Азербайджан и откроет работу двустороннего бизнес-форума. Кроме того, он подпишет соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном в области инвестиций, образования и окружающей среды.



Также состоятся встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

