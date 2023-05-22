



Коэн посетит Венгрию во время европейского турне на следующей неделе

Министр иностранных дел Эли Коэн на следующей неделе отправится в Европу с остановками в Венгрии, Австрии, Хорватии и Словакии.



Хотя подробности не сообщаются, есть вероятность, что он встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также Коэн встретится со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.



Правое правительство Орбана имеет теплые отношения с израильскими правыми и поддержало стремление нынешнего правительства реформировать систему правосудия, что напоминает шаги, предпринятые Будапештом несколько лет назад.



Коэн также примет участие во встрече Аустерлицкого формата, региональном форуме Австрии, Словакии и Чехии.



