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Коэн посетит Венгрию во время европейского турне на следующей неделе
22.05.2023 18:10 Ирина Демьянова

Коэн посетит Венгрию во время европейского турне на следующей неделе

Министр иностранных дел Эли Коэн на следующей неделе отправится в Европу с остановками в Венгрии, Австрии, Хорватии и Словакии.

Хотя подробности не сообщаются, есть вероятность, что он встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также Коэн встретится со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Правое правительство Орбана имеет теплые отношения с израильскими правыми и поддержало стремление нынешнего правительства реформировать систему правосудия, что напоминает шаги, предпринятые Будапештом несколько лет назад.

Коэн также примет участие во встрече Аустерлицкого формата, региональном форуме Австрии, Словакии и Чехии.

 

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