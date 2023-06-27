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Коэн посетит Сербию, Италию и Ватикан
27.06.2023 15:45 Ирина Демьянова

Коэн посетит Сербию, Италию и Ватикан

Министр иностранных дел Эли Коэн планирует посетить Сербию, Италию и Ватикан в ближайшие недели, сообщает The Times of Israel.

Хотя подробности еще не согласованы, Коэн вылетит в Белград 12 июля, а затем отправится в Рим.

Пока неизвестно, получит ли Коэн аудиенцию у Папы Франциска. Он планирует встретиться с министром иностранных дел Италии Антонио Таджани, с которым встречался в Израиле в марте, а также с лидерами еврейской общины.

Израильские официальные лица говорят, что не знают, встретится ли он с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Отношения с Сербией находятся на низком уровне с тех пор, как Израиль признал Косово в феврале 2021 года. Однако Израиль поддержал успешную заявку Белграда на проведение ЭКСПО-2027.

 

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