



Коэн посетит Сербию, Италию и Ватикан

Министр иностранных дел Эли Коэн планирует посетить Сербию, Италию и Ватикан в ближайшие недели, сообщает The Times of Israel.



Хотя подробности еще не согласованы, Коэн вылетит в Белград 12 июля, а затем отправится в Рим.



Пока неизвестно, получит ли Коэн аудиенцию у Папы Франциска. Он планирует встретиться с министром иностранных дел Италии Антонио Таджани, с которым встречался в Израиле в марте, а также с лидерами еврейской общины.



Израильские официальные лица говорят, что не знают, встретится ли он с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.



Отношения с Сербией находятся на низком уровне с тех пор, как Израиль признал Косово в феврале 2021 года. Однако Израиль поддержал успешную заявку Белграда на проведение ЭКСПО-2027.



