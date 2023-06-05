



Коэн посещает Филиппины, укрепляя торговые связи

Министр иностранных дел Эли Коэн встретился в Маниле с президентом Филиппин Фердинандом "Бонгбонгом" Маркосом-младшим и министром иностранных дел Энрике Манало.



По данным Министерства иностранных дел, Коэн подчеркнул возможности, открывающиеся благодаря Соглашениям Авраама и тому, что Саудовская Аравия откроет свое небо для израильских коммерческих рейсов, сократив время путешествия в Азию.



Коэн продвигает идею создания наземно-морской сети между Дальним Востоком и Европой, проходящей через Ближний Восток.



Манало написал в Твиттере, что они обсудили расширение сотрудничества в сфере "торговли, обороны, сельского хозяйства и обмена между людьми для дальнейшего углубления наших прочных и исторических связей".



Коэн также встретился с членами местной еврейской общины и филиппинскими бизнес-лидерами. Он стал первым высокопоставленным израильским дипломатом, прилетевшим в Манилу с 1967 года, когда филиппинскую столицу посетил Абба Эбан.



