



Коэн: поддержка двух партий США поможет расширить Соглашения Авраама

Министр иностранных дел Эли Коэн приветствовал решение Палаты представителей США принять законопроект о создании должности посла для продвижения Соглашений Авраама.



Соответствующее заявление он сделал в четверг, 15 июня.



"США и Израиль стоят плечом к плечу в продвижении мирных соглашений и нормализации на Ближнем Востоке, а также в установлении дипотношений с мусульманскими государствами", — подчеркнул Коэн.



По словам главы внешнеполитического ведомства, полноценная двухпартийная поддержка законопроекта станет "важным сигналом" для обеспечения стабильности и роста на Ближнем Востоке.



"В этом году мы сможем добавить больше стран к Соглашениям Авраама и продолжим действовать вместе с нашими американскими союзниками, чтобы расширить круг мира", — подчеркнул он. .



Во вторник законопроект в США поддержали 97% членов палаты представителей. В частности, 413 человек выступили "за", а 13 — "против".

