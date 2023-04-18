



Коэн перед вылетом в Азербайджан: наши отношения очень важные

Министр иностранных дел Эли Коэн должен вылететь во вторник с трехдневным визитом в Азербайджан, который на севере граничит с Ираном.



Коэн встретится в среду утром в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Позже в тот же день он встретится со своим коллегой Джейхуном Байрамовым.



Высокопоставленный дипломат Израиля привезет с собой бизнес-делегацию, представляющую 20 израильских компаний в сфере кибербезопасности, внутренней безопасности, водоснабжения и сельского хозяйства, и проведет бизнес-форум с министром экономики Азербайджана.



Он также должен встретиться с местной еврейской общиной и вернуться в Израиль в пятницу утром.



Перед полетом Коэн заявил, что географическое положение Азербайджана на границе с Ираном “делает наши отношения очень важными и имеющими большой потенциал”.



Коэн добавил, что в ходе своего визита он стремится “продолжать строить вместе с нашими хорошими друзьями в Баку единый и решительный фронт перед лицом наших общих вызовов”, а также углублять сотрудничество в сферах экономики, торговли, обороны, энергетики и инновации.



Альянс Азербайджана с Израилем процветал после того, как Израиль поддержал страну во время ее конфликта с Арменией в 2020 году.



Израиль является одним из ведущих поставщиков оружия в Азербайджан.



Страна с шиитским большинством, в свою очередь, поставляла Израилю значительное количество нефти в дополнение к сообщениям о сотрудничестве против Ирана.



Иран, где проживают миллионы этнических азербайджанцев, давно обвиняет своего меньшего северного соседа в разжигании сепаратистских настроений на его территории.



