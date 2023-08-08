



Коэн обсудил с президентом Молдовы паломничество в Умань

Министр иностранных дел Эли Коэн встретился с президентом Молдовы Майей Санду и коллегой Нику Попеску.



"Решено работать вместе над укреплением двусторонних отношений и развитием торгово-экономического сотрудничества", - сообщил он.



По словам Коэна, с коллегой он обсудил вопросы региональной безопасности и взаимодействия на международной арене.



"Министр Попеску также согласился помочь в обеспечении транзита израильских паломников в Умань на Рош ха-Шана. Я выразил главе МИД Молдовы большую признательность за усилия его правительства в борьбе с антисемитизмом и принятие определения антисемитизма IHRA, и пригласил его в ближайшее время посетить Израиль", - добавил он.



В свою очередь, с Санду Коэн обсудил планы по содействию паломничества хасидов в Умань на Рош ха-Шана. В прошлом году они добирались через Молдову, поскольку воздушное пространство над Украиной закрыто с начала полномасштабной войны. Также они говорили о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, торговли и о привлечении иностранных рабочих.