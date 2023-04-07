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Коэн обсудил коллегой из Бахрейна предотвращение эскалации
07.04.2023 18:45 Алина Груднева

Коэн обсудил коллегой из Бахрейна предотвращение эскалации

Министр иностранных дел Эли Коэн провел переговоры с коллегой из Бахрейна Абд аль-Латифом аз-Зиани.

Стороны обсудили пути урегулирования ситуации в сфере безопасности в Израиле.

Коэн заявил, что ХАМАС несет ответственность за эскалацию на Храмовой горе, ракетные обстрелы из Газы и Ливана.

Министры также обсудили усилия Израиля по предотвращению эскалации и насилия. Коэн сказал коллеге, что Израиль продолжит усилия по деэскалации и решительно ответит спонсируемым Ираном террористическим организациям в случае продолжения террора и насилия.


 

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