



Коэн обсудил коллегой из Бахрейна предотвращение эскалации

Министр иностранных дел Эли Коэн провел переговоры с коллегой из Бахрейна Абд аль-Латифом аз-Зиани.



Стороны обсудили пути урегулирования ситуации в сфере безопасности в Израиле.



Коэн заявил, что ХАМАС несет ответственность за эскалацию на Храмовой горе, ракетные обстрелы из Газы и Ливана.



Министры также обсудили усилия Израиля по предотвращению эскалации и насилия. Коэн сказал коллеге, что Израиль продолжит усилия по деэскалации и решительно ответит спонсируемым Ираном террористическим организациям в случае продолжения террора и насилия.





