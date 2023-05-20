Новости » Политика
Коэн об отношениях с Европой: много возможностей, но есть разногласия
20.05.2023 12:24 Алина Груднева

Коэн об отношениях с Европой: много возможностей, но есть разногласия

Министр иностранных дел Эли Коэн прокомментировал отношения Израиля с Европой.

Соответствующее заявление он сделал в интервью для издания The Jerusalem Post.

"Это создает две возможности для Израиля. Европа хочет больше источников энергии, и большинство государств в Европе собираются значительно увеличить свои оборонные бюджеты", - сказал он.

По словам Коэна, Израиль работает над экспортом газа в Европу и продает свою оборонную промышленность по всему континенту. На этой неделе министр посетил Швецию, которая собирается вступить в НАТО, в связи с чем должна увеличить свои оборонные расходы с 0,4% до 2%.

Глава МИД отметил, что несмотря на возможности от сотрудничества с Европой, у него было "множество разногласий" с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем на встрече в этом месяце.

"Я не считаю их вмешательство в израильско-палестинский конфликт и внутренние дела Израиля приемлемым", — подчеркнул Коэн.

Он добавил, что в Израиле рады, что ЕС направляет гуманитарную помощь палестинцам. Тем не менее, в Иерусалиме считают, что строительство палестинцев в зоне С, которая находится под контролем Израиля, является неприемлемым. А Евросоюз осуждает Израиль за недавний снос построенной европейцами школы в Гуш-Эционе. Также Коэн отметил, что Европе необходимо сделать больше, чтобы помешать Палестинской автономии выплачивать зарплату террористам.

"ПА — единственное место в мире, которое побуждает убивать людей. Если вы убьете кого-то в Израиле, вы попадете в тюрьму. Человеческая жизнь – высшая ценность для нас, еврейского народа", - отметил он.

Еще одним разногласием с ЕС стал выбор министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира для того, чтобы представлять правительство на мероприятии, посвященном Дню Европы в Тель-Авиве. Европейское посольство отменило в связи с этим дипломатический прием на мероприятии. Коэн пояснил, что выбор Бен-Гвира был случайным, а не являлся "пренебрежением к Европе".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы