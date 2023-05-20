



Коэн об отношениях с Европой: много возможностей, но есть разногласия

Министр иностранных дел Эли Коэн прокомментировал отношения Израиля с Европой.



Соответствующее заявление он сделал в интервью для издания The Jerusalem Post.



"Это создает две возможности для Израиля. Европа хочет больше источников энергии, и большинство государств в Европе собираются значительно увеличить свои оборонные бюджеты", - сказал он.



По словам Коэна, Израиль работает над экспортом газа в Европу и продает свою оборонную промышленность по всему континенту. На этой неделе министр посетил Швецию, которая собирается вступить в НАТО, в связи с чем должна увеличить свои оборонные расходы с 0,4% до 2%.



Глава МИД отметил, что несмотря на возможности от сотрудничества с Европой, у него было "множество разногласий" с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем на встрече в этом месяце.



"Я не считаю их вмешательство в израильско-палестинский конфликт и внутренние дела Израиля приемлемым", — подчеркнул Коэн.



Он добавил, что в Израиле рады, что ЕС направляет гуманитарную помощь палестинцам. Тем не менее, в Иерусалиме считают, что строительство палестинцев в зоне С, которая находится под контролем Израиля, является неприемлемым. А Евросоюз осуждает Израиль за недавний снос построенной европейцами школы в Гуш-Эционе. Также Коэн отметил, что Европе необходимо сделать больше, чтобы помешать Палестинской автономии выплачивать зарплату террористам.



"ПА — единственное место в мире, которое побуждает убивать людей. Если вы убьете кого-то в Израиле, вы попадете в тюрьму. Человеческая жизнь – высшая ценность для нас, еврейского народа", - отметил он.



Еще одним разногласием с ЕС стал выбор министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира для того, чтобы представлять правительство на мероприятии, посвященном Дню Европы в Тель-Авиве. Европейское посольство отменило в связи с этим дипломатический прием на мероприятии. Коэн пояснил, что выбор Бен-Гвира был случайным, а не являлся "пренебрежением к Европе".

