



Коэн об Иране: нужно принять трудные решения, чтобы предотвратить войну

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетил Австрию с официальным визитом в рамках его турне по странам Центральной Европы.



В четверг, 1 июня, он встретился с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.



Министры обсудили укрепление двусторонних отношений, укрепление "произраильского фронта" стран Центральной Европы в Европейском Союзе и угрозу со стороны Ирана.



Коэн обговорил с коллегой решение МАГАТЭ закрыть одно из следственных дел против Исламской Республики, добавив, что Иерусалим не позволит Тегерану получить ядерное оружие.



"На следующей неделе в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии должны принять трудные и необходимые дипломатические решения сегодня, чтобы предотвратить войну завтра. Закрытие расследований МАГАТЭ против Ирана не вернет Иран на правильный путь. Израиль не позволит режиму аятолл в Тегеране обладать ядерным оружием", - подчеркнул Коэн.



По словам главы внешнеполитического ведомства, Австрия вместе с другими странами Центральной Европы возглавляет произраильский фронт в ЕС и помогает Израилю продолжать укреплять отношения с Евросоюзом.



